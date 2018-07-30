В Одесской области мужчине объявили о подозрении из-за избиения людей в маршрутке

"Ильичевска местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганских действий в маршрутном такси. Правоохранители сообщили жителю пгт Великодолинское о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины", - отметили в ведомстве.

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Напомним, 12 июля в общественном транспорте г. Черноморск подозреваемый во время ссоры избил женщину и мужчину. Сейчас продолжается досудебное расследование в этом уголовном производстве.