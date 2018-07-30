На Одещині чоловіку оголосили про підозру через побиття людей у маршрутці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У місті Чорноморськ Одеської області повідомили про підозру чоловіку у вчиненні хуліганських дій у громадському транспорті. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
"Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом хуліганських дій у маршрутному таксі. Правоохоронці повідомили мешканцю смт Великодолинське про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України", - зазначили у відомстві.
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Нагадаємо, 12 липня у громадському транспорті м. Чорноморськ підозрюваний під час сварки побив жінку та чоловіка. Нині триває досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.