В Одесской области мужчина получил 15 лет тюрьмы за убийство жены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Одесской области мужчину, который в 2017 году смертельно избил жену, признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в области.
Сообщается, что трагедия произошла в октябре 2017 года, во время очередного конфликта в семье.
"Правонарушитель нанес женщине около пятнадцати ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. По данному факту правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Указано, что после проведения необходимых следственных действий и судебно-медицинских экспертиз обвинительный акт с материалами уголовного производства были направлены в суд.
"Изучив обстоятельства дела, Беляевский районный суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы. Кроме того, осужденного обязали выплатить в пользу государства потраченные на проведение экспертиз почти 60 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина, который зарезал жену и взорвал дом, получил пожизненное заключение.