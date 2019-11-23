На Одещині чоловік отримав 15 років в'язниці за вбивство дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Одещині чоловіка, який у 2017 році смертельно побив дружину, визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в області.
Повідомляється, що трагедія сталася у жовтні 2017 року, під час чергового конфлікту в родині.
"Правопорушник наніс жінці близько п'ятнадцяти ударів по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці. За даним фактом правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що після проведення необхідних слідчих дій та судово-медичних експертиз обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження були направлені до суду.
"Вивчивши обставини справи, Біляївський районний суд визнав фігуранта винним і призначив покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі. Крім того, засудженого зобов’язали сплатити на користь держави витрачені на проведення експертиз майже 60 тисяч гривень", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік, який зарізав дружину та підірвав будинок, отримав довічне ув’язнення.