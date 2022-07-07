В Одесской области подрались чиновники: обоих пристыдил председатель ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Глава Одесской ОВА Максим Марченко в вечерней сводке подверг критике чиновников, которые дрались во время заседания районного совета, и пообещал ответную реакцию, пишет УНН.
Цитата
«Относительно сегодняшних двух чиновников, устроивших драку во время заседания районного совета – доказывать свою силу или смелость во время войны нужно на поле боя, убивая врагов. Такое поведение не приемлемо ни для кого. Видимо забыли, чем нужно заниматься на своих должностях – тогда я напомню, и ответная реакция обязательно будет, даже не сомневайтесь», - отметил Марченко.
Контекст
В Telegram-каналах ранее сегодня появилось видео, на котором, вероятно, мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан во время заседания подрался с председателем райсовета Григорием Мельниченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе пара устроила интим на террасе одного из заведений отдыха. Им вручили повестки