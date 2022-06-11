В Одесі пара влаштувала інтим на терасі одного із закладів відпочинку. Їм вручили повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Одесі пара влаштувала інтим просто на терасі одного із закладів відпочинку. їх пристрасть зафільмували інші відвідувачі і поширили у мережі. Невдовзі чоловіку та жінці вручили повістки. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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Мережу буквально заполонили відео та фото пари, яка вирішила влаштувати інтим, особливо не переймаючись тим, що перебуває у досить людному місці.
В Одеській ОВА не залишили інцидент поза увагою.
"Учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію. Вона визначить не лише стан їхнього здоров'я після відповідних спільних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горе- відпочивальниками повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Гормональний сплеск у подальшому вони зможуть привести до нормального балансу під час бойових дій", - написав Братчук.