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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51232 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Одесі пара влаштувала інтим на терасі одного із закладів відпочинку. Їм вручили повістки

В Одесі пара влаштувала інтим на терасі одного із закладів відпочинку. Їм вручили повістки

Київ • УНН

 • 613953 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В Одесі пара влаштувала інтим просто на терасі одного із закладів відпочинку. їх пристрасть зафільмували інші відвідувачі і поширили у мережі. Невдовзі чоловіку та жінці вручили повістки. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.

Деталі

Мережу буквально заполонили відео та фото пари, яка вирішила влаштувати інтим, особливо не переймаючись тим, що перебуває у досить людному місці.

В Одеській ОВА не залишили інцидент поза увагою.

"Учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію. Вона визначить не лише стан їхнього здоров'я після відповідних спільних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горе- відпочивальниками повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Гормональний сплеск у подальшому вони зможуть привести до нормального балансу під час бойових дій", - написав Братчук.

Українські Національні Новини

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