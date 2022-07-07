На Одещині бились чиновники: обох присоромив голова ОВА

Цитата

«Щодо сьогоднішніх двох чиновників, які вчинили бійку під час засідання районної ради – доводити свою силу або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка не є прийнятною ні для кого. Мабуть забули, чим треба займатись на своїх посадах – то я нагадаю, і відповідна реакція обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь», - зазначив Марченко.

Контекст

В Telegram-каналах раніше сьогодні з'явилось відео, на якому, ймовірно, мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан під час засідання побився з головою райради Григорієм Мельниченком.

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