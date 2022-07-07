На Одещині бились чиновники: обох присоромив голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко у вечірньому зведенні розкритикував чиновників, які вчинили бійку під час засідання районної ради, та пообіцяв відповідну реакцію, пише УНН.
Цитата
«Щодо сьогоднішніх двох чиновників, які вчинили бійку під час засідання районної ради – доводити свою силу або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка не є прийнятною ні для кого. Мабуть забули, чим треба займатись на своїх посадах – то я нагадаю, і відповідна реакція обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь», - зазначив Марченко.
Контекст
В Telegram-каналах раніше сьогодні з'явилось відео, на якому, ймовірно, мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан під час засідання побився з головою райради Григорієм Мельниченком.
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