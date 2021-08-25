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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 33590 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 65636 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 93825 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 145796 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 165907 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127915 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123079 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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В Одесской области 62 новых случая COVID-19, четыре пациента скончались

В Одесской области 62 новых случая COVID-19, четыре пациента скончались

Киев  •  УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки в Одесской области заболели коронавирусом 62 человека, 50 – в областном центре. Заболевание стало причиной смерти четырех жителей региона. 29 человек выздоровело. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Всего в Одесской области за все время пандемии лабораторно подтверждено 143 832 случаев заболевания (85 122 - женщины, 58 710 - мужчины). Из них детей – 6229; медработников – 4209.

3061 пациент скончался, 138 884 выздоровели.

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