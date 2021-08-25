На Одещині 62 нових випадки COVID-19, чотири пацієнти померли

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17 березня, 19:38 • 105297 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137903 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 198344 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 164703 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161654 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182379 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151224 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159596 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176260 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221968 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. За минулу добу в Одеській області захворіли коронавірусом 62 людини, 50 - в обласному центрі. Захворювання стало причиною смерті чотирьох жителів регіону. 29 людей одужали. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Усього в Одеській області за весь час пандемії лабораторно підтверджено 143 832 випадків захворювання (85 122 - жінки, 58 710 - чоловіки). З них дітей - 6229; медпрацівників - 4209.

3061 пацієнт помер, 138 884 одужали.

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