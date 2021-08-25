На Одещині 62 нових випадки COVID-19, чотири пацієнти померли

КИЇВ. 25 серпня. УНН. За минулу добу в Одеській області захворіли коронавірусом 62 людини, 50 - в обласному центрі. Захворювання стало причиною смерті чотирьох жителів регіону. 29 людей одужали. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.