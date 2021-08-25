На Одещині 62 нових випадки COVID-19, чотири пацієнти померли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За минулу добу в Одеській області захворіли коронавірусом 62 людини, 50 - в обласному центрі. Захворювання стало причиною смерті чотирьох жителів регіону. 29 людей одужали. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
Усього в Одеській області за весь час пандемії лабораторно підтверджено 143 832 випадків захворювання (85 122 - жінки, 58 710 - чоловіки). З них дітей - 6229; медпрацівників - 4209.
3061 пацієнт помер, 138 884 одужали.