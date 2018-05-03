На учете в Госслужбе занятости находится более 8 тысяч переселенцев

"На данный момент, в частности в 2018 году, в ГСЗ состоит на учете 8,2 тысячи переселенцев, трудоустроено 1000 человек. При этом 66% трудоустроенных были женщины", - сообщила Пишко.



Как уточнила она, в Госслужбу занятости обратились с октября 2014 года 80500 внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете. В целом, по ее словам, этот показатель, по сравнению с общим количеством обращений, является нормальным.



Как сообщал УНН, в питании вынуждены экономить 27,5% женщин против 20,7% мужчин среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом свидетельствуют данные исследования "Состояние соблюдения и обеспечения прав внутренне перемещенных лиц.