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На учете в Госслужбе занятости находится более 8 тысяч переселенцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В 2018 году на учете в Госслужбе занятости находится 8200 переселенцев. Об этом в ходе экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО сообщила начальник отдела профориентации Государственной службы занятости Наталья Пишко, передает корреспондент УНН.

На учете в Госслужбе занятости находится более 8 тысяч переселенцев

"На данный момент, в частности в 2018 году, в ГСЗ состоит на учете 8,2 тысячи переселенцев, трудоустроено 1000 человек. При этом 66% трудоустроенных были женщины", - сообщила Пишко.

Как уточнила она, в Госслужбу занятости обратились с октября 2014 года 80500 внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете. В целом, по ее словам, этот показатель, по сравнению с общим количеством обращений, является нормальным.

Как сообщал УНН, в питании вынуждены экономить 27,5% женщин против 20,7% мужчин среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом свидетельствуют данные исследования "Состояние соблюдения и обеспечения прав внутренне перемещенных лиц.

Украинские Национальные Новости

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