На обліку у Держслужбі зайнятості перебуває понад 8 тисяч переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2018 році на обліку у Держслужбі зайнятості перебуває 8,2 тисяч переселенців. Про це під час експертного обговорення стану дотримання прав ВПО повідомила начальниця відділу профорієнтації Державної служби зайнятості Наталія Пішко, передає кореспондент УНН.
"На даний момент, зокрема у 2018 році, у ДСЗ перебуває на обліку 8,2 тисячі переселенців, працевлаштовано 1 тисячу осіб. При цьому 66% працевлаштованих були жінки", - повідомила Пішко.
Як уточнила вона, до Держслужби зайнятості звернулись з жовтня 2014 року 80,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які перебували на обліку. Загалом, за її словами, цей показник, у порівнянні із загальною кількості звернень, є нормальним.
Як повідомляв УНН, на харчуванні змушені заощаджувати 27,5% жінок проти 20,7% чоловіків серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це свідчать дані дослідження “Стан дотримання та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб.