На НСК "Олимпийский" состоялась масштабная акция в поддержку Олега Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В понедельник, 2 июля, в Киеве на НСК “Олимпийский” состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на координаторов акции.
По предварительным данным, акцию посетили около тысячи человек.
Ее участники развернули на трибунах баннер “Олег Сенцов, Украина с тобой” и зажгли на его фоне пиротехнические средства. Они выкрикивали лозунги вроде “Свободу Олегу Сенцову”.
“Первая цель — это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции — привлечь внимание украинской и международной общественности к проблеме с Сенцовым. Для этого мы также снимем видео, которым будет заниматься „BABYLON’13“, чтобы показать всему миру, что украинцы ждут Олега Сенцова. Акция проходит на стадионе. Это где-то символично, потому что в России проходит чемпионат мира по футболу”, — рассказал об акции вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр в комментарии для “Радио Свобода”.