На НСК "Олимпийский" состоялась масштабная акция в поддержку Олега Сенцова

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76935 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110699 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131727 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138703 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174951 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154974 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130588 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185861 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118382 просмотра

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На НСК "Олимпийский" состоялась масштабная акция в поддержку Олега Сенцова

На НСК "Олимпийский" состоялась масштабная акция в поддержку Олега Сенцова

Киев  •  УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В понедельник, 2 июля, в Киеве на НСК “Олимпийский” состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на координаторов акции.

По предварительным данным, акцию посетили около тысячи человек.

Ее участники развернули на трибунах баннер “Олег Сенцов, Украина с тобой” и зажгли на его фоне пиротехнические средства. Они выкрикивали лозунги вроде “Свободу Олегу Сенцову”.

“Первая цель — это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции — привлечь внимание украинской и международной общественности к проблеме с Сенцовым. Для этого мы также снимем видео, которым будет заниматься „BABYLON’13“, чтобы показать всему миру, что украинцы ждут Олега Сенцова. Акция проходит на стадионе. Это где-то символично, потому что в России проходит чемпионат мира по футболу”, — рассказал об акции вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр в комментарии для “Радио Свобода”.

Украинские Национальные Новости

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