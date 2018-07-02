На НСК "Олімпійський" відбулася масштабна акція на підтримку Олега Сенцова

За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.

Її учасники розгорнули на трибунах банер “Олегу Сенцов, Україна з тобою” й запалили на його тлі піротехнічні засоби. Вони вигукували гасла на кшталт “Свободу Олегу Сенцову”.

“Перша мета — це підтримати Олега Сенцова в його нерівній боротьбі з кремлівським судилищем. Друга мета акції — привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми з Сенцовим. Для цього ми також знімемо відео, яким буде займатися „BABYLON’13“, щоб показати всьому світу, що українці чекають Олега Сенцова. Акція відбувається на стадіоні. Це десь символічно, тому що в Росії відбувається чемпіонат світу з футболу”, — розповів про акцію віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр у коментарі для “Радіо Свобода”.