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На НСК "Олімпійський" відбулася масштабна акція на підтримку Олега Сенцова

На НСК "Олімпійський" відбулася масштабна акція на підтримку Олега Сенцова

Київ • УНН

 • 9723 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У понеділок, 2 липня, у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на координаторів акції.

За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.

Її учасники розгорнули на трибунах банер “Олегу Сенцов, Україна з тобою” й запалили на його тлі піротехнічні засоби. Вони вигукували гасла на кшталт “Свободу Олегу Сенцову”.

“Перша мета — це підтримати Олега Сенцова в його нерівній боротьбі з кремлівським судилищем. Друга мета акції — привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми з Сенцовим. Для цього ми також знімемо відео, яким буде займатися „BABYLON’13“, щоб показати всьому світу, що українці чекають Олега Сенцова. Акція відбувається на стадіоні. Це десь символічно, тому що в Росії відбувається чемпіонат світу з футболу”, — розповів про акцію віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр у коментарі для “Радіо Свобода”.

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