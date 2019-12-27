На новогодние праздники КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме

Единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области - пешеходный КПВВ "Станица Луганская". Ежедневно его пересекают около 10-12 тысяч граждан. Нередко для того, чтобы усложнить работу пограничников, несущих службу в этом КПВВ, периодически распространяются слухи о создании определенных неудобств в пересечении линии разграничения, как сокращение режима функционирования этого контрольного пункта, или закрытия на неопределенный период времени.

Поэтому Государственная пограничная служба Украины напоминает гражданам, что в соответствии с приказом Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" осуществляется ежедневно согласно зимнего графика работы с 8.00 до 17.00. Не является исключением выходные и праздничные дни.

Кроме того, с целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских наемников в период Новогодних и Рождественских праздников руководством Лисичанского отряда предусмотрено усиление мер безопасности в КПВВ путем применения дополнительных сил и средств непосредственно от пограничного отряда. А также, для быстрого реагирования на изменения обстановки в Лисичанском пограничном отряде и непосредственно в отделе пограничной службы "Станично-Луганское 2", который организует службу в КПВВ, созданы соответствующие ситуационные группы с привлечением офицеров руководящего звена.

Напомним, в прифронтовом Верхнеторецком планируется открытие восстановленной железнодорожной станции "Скотоватая".