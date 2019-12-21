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У прифронтовому Верхньоторецьку планують відновити роботу залізничної станції

У прифронтовому Верхньоторецьку планують відновити роботу залізничної станції

Київ • УНН

 • 11521 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У прифронтовому Верхньоторецьку планується відкриття відновленої залізничної станції "Скотувата". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З 2014 року ці залізничні колії не обслуговували пасажирські поїзди. Фактично від самого початку неоголошеної війни на сході нашої держави, до цього населеного пункту, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку, поїзди не курсували через небезпеку обстрілів. Зараз тривають відновлювальні роботи на станції "Скотувата", що розташована у Верхньоторецьку. Вже незабаром, завдяки зусиллям української влади, тут буде відновлено залізничний рух", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника начальника Авдіївського відділку поліції Олександра Воїнова, на даний момент здійснюється ремонт у приміщенні і триває реконструкція. Залізничну станцію планують відкрити для перевезення пасажирів.

У поліції додали, що у відреставрованому приміщенні буде нести службу національна поліція: допомагати людям та забезпечувати охорону громадського порядку.

Нагадаємо, у Станиці Луганській відкрили пішохідний міст.

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