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На новорічні свята КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі

На новорічні свята КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі

Київ • УНН

 • 16567 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У період новорічних та різдвяних свят КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Єдиний пункт перетину лінії розмежування на Луганщині – пішохідний КПВВ "Станиця Луганська". Щоденно його перетинають близько 10-12 тисяч громадян. Нерідко для того, щоб ускладнити роботу прикордонників, які несуть службу у цьому КПВВ, періодично поширюються слухи щодо створення певних незручностей у перетині лінії розмежування, як то скорочення режиму функціонування цього контрольного пункту, чи закриття на невизначений період часу.

Тому Державна прикордонна служба України нагадує громадянам, що відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб через лінію розмежування у КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється щоденно відповідно до зимового графіку роботи з 8.00 до 17.00. Не є виключенням вихідні та святкові дні.

Крім того, з метою ефективного реагування на можливі провокації проросійських найманців у період Новорічних та Різдвяних свят керівництвом Лисичанського загону передбачено посилення заходів безпеки в КПВВ шляхом застосування додаткових сил та засобів безпосередньо від прикордонного загону. А також, для швидкого реагування на зміни обстановки у Лисичанському прикордонному загоні та безпосередньо у відділі прикордонної служби "Станично-Луганське 2", який організовує службу в КПВВ, створені відповідні ситуаційні групи із залученням офіцерів керівної ланки.

Нагадаємо, у прифронтовому Верхньоторецьку планується відкриття відновленої залізничної станції "Скотувата".

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