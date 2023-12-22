На Николаевщине ночью уничтожили 10 "шахедов", из-за попадания БпЛА произошел пожар на инфраструктурном объекте

В Николаевской области во время атаки рф в ночь на 22 декабря силы ПВО уничтожили 10 ударных дронов, однако в результате попадания "шахеда" произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Ким, в ночь на 22 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 10 вражеских БпЛА "Shahed-131/136". Однако, есть попадания.

Вознесенский район: ночью, 22 декабря, в результате попадания вражеского БпЛА типа "Shahed 136/131" произошло возгорание на инфраструктурном объекте, которое уже ликвидировано. Подробная информация уточняется - написал Ким в Telegram.

Дополнение

Кроме того, в Николаевском районе вчера, 21 декабря, в 20:30 и сегодня ночью в 00:05 враг наносил артиллерийские обстрелы по селам Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также 21 декабря декабря ориентировочно в 13:51 в результате падения вражеского БПЛА неустановленного типа повреждено хозяйственное помещение в с. Дмитровка Куцурубской общины. Никто не пострадал.

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