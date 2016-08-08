На самой высокой водной горке в мире погиб ребенок

По его данным, трагедия произошла в открытом аквапарке в городе в Канзас-Сити. Правоохранительные органы не раскрывают детали инцидента, который привел к гибели ребенка, отмечая, что проводится расследование. В связи с этим парк временно закрыт для посетителей.

Трагедия произошла на водной горке под названием Verrückt ( "Феррюкт", в переводе с немецкого - "сумасшедший"), которая включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире аттракцион такого типа. Скорость спуска с этой горки высотой около 50 метров составляет более 100 км/ч.