На самой высокой водной горке в мире погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В результате несчастного случая на самой высокой водной горке в мире погиб 12-летний мальчик, передает УНН со ссылкой на Fox News.
По его данным, трагедия произошла в открытом аквапарке в городе в Канзас-Сити. Правоохранительные органы не раскрывают детали инцидента, который привел к гибели ребенка, отмечая, что проводится расследование. В связи с этим парк временно закрыт для посетителей.
Трагедия произошла на водной горке под названием Verrückt ( "Феррюкт", в переводе с немецкого - "сумасшедший"), которая включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире аттракцион такого типа. Скорость спуска с этой горки высотой около 50 метров составляет более 100 км/ч.