На найвищій водній горці в світі загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У результаті нещасного випадку на найвищій водній гірці в світі загинув 12-річний хлопчик, передає УНН з посиланням на Fox News.
За його даними, трагедія сталася у відкритому аквапарку в місті в Канзас-Сіті. Правоохоронні органи не розкривають деталі інциденту, який призвів до загибелі дитини, відзначаючи, що проводиться розслідування. У зв’язку з цим парк тимчасово закритий для відвідувачів.
Трагедія сталася на водній гірці під назвою Verrückt (“Феррюкт”, в перекладі з німецької — “божевільний”), яка включена в Книгу рекордів Гіннесса як найвищий в світі атракціон такого типу. Швидкість спуску з цієї гірки висотою близько 50 метрів становить понад 100 км/год.