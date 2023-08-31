На направлении Новоданиловка-Новопрокоповка украинские воины закрепляются - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге Силы обороны имеют успехи, сейчас закрепляются, сообщила в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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"На южных направлениях продолжается наступательная операция наших войск. Есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас наши закрепляются на достигнутых рубежах", - написала Маляр в Telegram.
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В Генштабе утром сообщали, что украинские военные на юге имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.
А 28 августа в Минобороны подтвердили освобождение Роботино.