На направлении Новоданиловка-Новопрокоповка украинские воины закрепляются - Маляр

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"На южных направлениях продолжается наступательная операция наших войск. Есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас наши закрепляются на достигнутых рубежах", - написала Маляр в Telegram.

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В Генштабе утром сообщали, что украинские военные на юге имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.

А 28 августа в Минобороны подтвердили освобождение Роботино.