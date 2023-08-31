На напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка українські воїни закріплюються - Маляр

Цитата

"На південних напрямках триває наступальна операція наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах", - написаала Маляр у Telegram.

Доповнення

У Генштабі вранці повідомляли, що українські військові на півдні мали успіх в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка.

А 28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення Роботиного.