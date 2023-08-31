На напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка українські воїни закріплюються - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні Сили оборони мають успіхи, наразі закріплюються, повідомила у четвер заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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"На південних напрямках триває наступальна операція наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах", - написаала Маляр у Telegram.
Доповнення
У Генштабі вранці повідомляли, що українські військові на півдні мали успіх в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка.
А 28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення Роботиного.