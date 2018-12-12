На нефтепроводе "Дружба" снова нашли незаконную врезку

"12 декабря патруль службы безопасности АО "Укртранснафта" обнаружил вблизи с. Дедовичи Новоград-Волынского района Житомирской области злонамеренное повреждение (врезку) на 221 км магистрального нефтепровода "Мозырь – Броды". Злоумышленники пристроили к нефтепроводу отвод из армированного шланга длиной 40 м с регулирующим краном для слива на конце", – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся работы по ликвидации врезки. В связи с ремонтом повреждения трубопровода пришлось снизить давление перегона нефти.

Как отмечается, ремонтные бригады уже ликвидировали повреждения нефтепровода "Дружба".

"По состоянию на 13:33 ч на 223 км нефтепровода "Мозырь – Броды" сварочные работы на месте несанкционированного подключения завершены. Перекачка нефти происходит в стандартном режиме", – сообщили в АО.

Напомним, 11 декабря в Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба". На место происшествия выехали ремонтные бригады. Злонамеренное повреждение нефтепровода ликвидировали.