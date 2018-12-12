На нафтопроводі "Дружба" знову знайшли незаконну врізку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На магістральному нафтопроводі "Дружба" у Житомирській області виявили зловмисне пошкодження. Ремонтні бригади вже ліквідували врізку. Про це повідомила прес-служба акціонерного товариства "Укртранснафта", передає УНН.
"12 грудня патруль служби безпеки АТ "Укртранснафта" виявив поблизу с. Дідовичі Новоград-Волинського району Житомирської області зловмисне пошкодження (врізку) на 221 км магістрального нафтопроводу "Мозир – Броди". Зловмисники прилаштували до нафтогону відвід з армованого шлангу завдовжки 40 м з регулюючим краном для зливу на кінці", – йдеться в повідомленні.
Наразі проводяться роботи з ліквідації врізки. У зв’язку з ремонтом пошкодження трубопроводу довелося знизити тиск перегону нафти.
Як зазначається, ремонтні бригади вже ліквідували пошкодження нафтопроводу "Дружба".
"Станом на 13:33 год на 223 км нафтогону "Мозир – Броди" зварювальні роботи на місці несанкціонованого під’єднання завершено. Перекачка нафти відбувається у стандартному режимі", – повідомили в АТ.
Нагадаємо, 11 грудня у Мукачівському районі Закарпатської області сталася розгерметизація нафтопроводу "Дружба". На місце події виїхали ремонтні бригади. Зловмисне пошкодження нафтогону ліквідували.