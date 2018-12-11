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Пошкодження нафтопроводу "Дружба" ліквідовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ремонтній бригаді вдалося ліквідувати пошкодження нафтопроводу "Дружба". Роботи з ліквідації витоку нафти продовжать і завтра. Про це повідомила прес-служба акціонерного товариства "Укртранснафта", передає УНН.

Пошкодження нафтопроводу "Дружба" ліквідовано

“Наразі зловмисне пошкодження нафтогону ліквідоване. Станом на 17:05 годину зварювальні роботи з усунення розгерметизації нафтопроводу завершені та відбувається заповнення трубопроводу нафтою. Іде підготовка до відновлення перекачки нафти споживачам. Роботи з ліквідації наслідків витоку нафти призупинені та будуть продовжені завтра у світлу пору доби. Місце розливу загороджене і взяте під варту”, — повідомили в компанії.

При цьому в організації додали, що сьогодні близько 4 години ранку патруль служби безпеки АТ “Укртранснафта” виявив на 289 км нафтопроводу “Броди-Держкордон”, поблизу с. Руське Мукачівського району Закарпатської області, зловмисне втручання (врізку) у роботу нафтогону.

Внаслідок цих дій відбулась розгерметизація відводу нафтопроводу, а нафта вилилась на землю. На місце аварії виїхали аварійні бригади компанії. Щоб зупинити витік нафти, бригада зупинила робота нафтопроводу, а частину нафти із нього перекачала на сусідню нитку.

За фактом зловмисного пошкодження нафтогону, яке призвело до забруднення навколишнього середовища, правоохоронні органи вже розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, сьогодні УНН повідомляв, що у Мукачівському районі Закарпатської області сталася розгерметизація нафтопроводу “Дружба”. На місце події виїхали ремонтні бригади.

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