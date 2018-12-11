Повреждение нефтепровода "Дружба" ликвидировано

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 83373 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 187053 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145832 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 210380 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 255222 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214534 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247028 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208452 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 489205 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241541 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.2м/с
83%
Популярные новости

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 8964 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 7346 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 5472 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

23:03 • 4426 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 7370 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 267030 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242888 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328345 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 489206 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580497 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33802 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 210381 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79932 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76326 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81841 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Повреждение нефтепровода "Дружба" ликвидировано

Киев • УНН

 • 9929 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ремонтной бригаде удалось ликвидировать повреждения нефтепровода "Дружба". Работы по ликвидации утечки нефти продолжат и завтра. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества "Укртранснафта", передает УНН.

Повреждение нефтепровода "Дружба" ликвидировано

“Сейчас злонамеренное повреждение нефтепровода ликвидировано. По состоянию на 17:05 час сварочные работы по устранению разгерметизации нефтепровода завершены и происходит заполнение трубопровода нефтью. Идет подготовка к восстановлению перекачки нефти потребителям. Работы по ликвидации последствий утечки нефти приостановлены и будут продолжены завтра в светлое время суток. Место разлива загражденное и взято под стражу”, — сообщили в компании.

При этом в организации добавили, что сегодня около 4:00 утра патруль службы безопасности АО “Укртранснафта” обнаружил на 289 км нефтепровода “Броды-Госграница”, вблизи с. Русское Мукачевского района Закарпатской области, злонамеренное вмешательство (врезку) в работу нефтепровода.

В результате этих действий произошла разгерметизация отвода нефтепровода, а нефть вылилась на землю. На место аварии выехали аварийные бригады компании. Чтобы остановить утечку нефти, бригада остановила работа нефтепровода, а часть нефти из него перекачала на соседнюю нить.

По факту злонамеренного повреждения нефтепровода, которое привело к загрязнению окружающей среды, правоохранительные органы уже начали уголовное производство.

Напомним, сегодня сообщал, что в Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода “Дружба”. На место происшествия выехали ремонтные бригады.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63