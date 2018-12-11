Повреждение нефтепровода "Дружба" ликвидировано
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ремонтной бригаде удалось ликвидировать повреждения нефтепровода "Дружба". Работы по ликвидации утечки нефти продолжат и завтра. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества "Укртранснафта", передает УНН.
“Сейчас злонамеренное повреждение нефтепровода ликвидировано. По состоянию на 17:05 час сварочные работы по устранению разгерметизации нефтепровода завершены и происходит заполнение трубопровода нефтью. Идет подготовка к восстановлению перекачки нефти потребителям. Работы по ликвидации последствий утечки нефти приостановлены и будут продолжены завтра в светлое время суток. Место разлива загражденное и взято под стражу”, — сообщили в компании.
При этом в организации добавили, что сегодня около 4:00 утра патруль службы безопасности АО “Укртранснафта” обнаружил на 289 км нефтепровода “Броды-Госграница”, вблизи с. Русское Мукачевского района Закарпатской области, злонамеренное вмешательство (врезку) в работу нефтепровода.
В результате этих действий произошла разгерметизация отвода нефтепровода, а нефть вылилась на землю. На место аварии выехали аварийные бригады компании. Чтобы остановить утечку нефти, бригада остановила работа нефтепровода, а часть нефти из него перекачала на соседнюю нить.
По факту злонамеренного повреждения нефтепровода, которое привело к загрязнению окружающей среды, правоохранительные органы уже начали уголовное производство.
Напомним, сегодня сообщал, что в Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода “Дружба”. На место происшествия выехали ремонтные бригады.