На мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничено движение

"С 10:00 до 18:00 18 апреля в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения - в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН 14 апреля, эксперт рассказал, почему Украине следует переходить на бетонные дороги вместо асфальтовых.



Также движение транспорта на части Кольцевой дороги столицы ограничат до конца апреля.