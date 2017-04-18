На мосту Метро через Русанівську протоку у Києві обмежено рух

"Із 10:00 до 18:00 18 квітня в зв’язку зі влаштуванням нового асфальтобетонного покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту в першій смузі руху – в напрямку руху із Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН 14 квітня, експерт розповів, чому Україні час переходити на бетонні дороги замість асфальтних.



Також рух транспорту на частині Кільцевої дороги столиці обмежать до кінця квітня.