За молочные продукты украинцы платят больше европейцев - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены на молочные продукты Украины и Европы. Исследование показало, что украинцы платят за них больше европейцев. Об этом сообщил председатель Ассоциации Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
"Сравнение стоимости молочных продуктов в Украине, Литве и Польше показало, что наши граждане в феврале этого года платят за них больше, чем европейцы", - написал Дорошенко.
Так, за литр молока жирностью 3,2% поляк платит 14 грн, литовец - 30,3 грн, а украинец отдаёт 33 грн. Сметану 15-18% в Польше можно купить за 44,2 грн/кг, за 52,9 грн/кг в Литве и за 61 грн/кг у нас. Килограмм самого дешёвого сыра в Польше стоит 150,8 грн, украинец за него заплатит чуть больше - 151,1 грн, а литовец - 202 грн. Сливочное масло 82% в Варшаве продается по 158,8 грн, в Киеве по 186 грн, а Вильнюсе - по 202,2 грн.
Дорошенко добавил, что если год назад отдельные молочные продукты в Украине стоили больше, чем в Польше, сейчас они подорожали в разы или на десятки гривен.
"Напомню, у Польши самые дешёвые продукты питания среди 28 стран ЕС", - резюмировал Дорошенко.
Как сообщал УНН, за месяц в Украине подорожали 88% продуктов.