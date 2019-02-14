На молочні продукти українці витрачають більше за європейців - експерт

"Порівняння вартості молочних продуктів в Україні, Литві та Польщі показали, що наші громадяни в лютому цього року платять за них більше за європейців", - написав Дорошенко.

Так, за літр молока жирністю 3,2% поляк платить 14 грн, литовець – 30,3 грн, а українець викладає 33 грн. Сметану 15-18% у Польщі можна купити за 44,2 грн/кг, за 52,9 грн/кг у Литві та за 61 грн/кг у нас. Кілограм найдешевшого сиру у Польші коштує 150,8 грн, українець за нього сплатить трохи більше – 151,1 грн, а литовець – 202 грн. Вершкове масло 82% у Варшаві продається по 158,8 грн, у Києві по 186 грн, а Вільнюсі – по 202,2 грн.

Дорошенко додав, що якщо рік тому окремі молочні продукти в Україні коштували більше, ніж у Польші, зараз вони здорожчали в рази або на десятки гривень.

"Нагадаю, Польща має найдешевші продукти харчування серед 28 країн ЄС", - резюмував Дорошенко.

Як повідомляв УНН, за місяць в Україні подорожчали 88% продуктів.