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На Международном PR-Фестивале в Киеве обсудят панденомику и вручат репутационные “Оскары”

Киев • УНН

 • 28027 просмотра

В эту пятницу, 14 мая, в Киеве состоится XIX Международный PR-Фестиваль — крупнейший деловой форум, посвященный эффективному управлению репутацией компаний, брендов и бизнес-лидеров.

На Международном PR-Фестивале в Киеве обсудят панденомику и вручат репутационные “Оскары”

Уже почти 20 лет на этой площадке ведущие PR-профи и специалисты смежных отраслей обсуждают актуальные тренды развития индустрии коммуникации, новые технологические решения, лучшие практики репутационного менеджмента и распространенные источники репутационных рисков. “Международный PR-Фестиваль отличается исключительно широким спектром тем, спикеров, форматов выступлений. Это не конференция, не самопрезентация лиц отрасли, а пир мысли и буйство красок, объединенных единой идеей, потому что мы всегда смотрим на вопросы репутации не узкоотраслево, а через призму изменений в мире, достижений технического прогресса, возможностей и рисков. И очень любим находить новых интересных спикеров, которых потом с удовольствием приглашают на другие ивенты”, — рассказала о философии форума Елена Деревянко, председатель оргкомитета, партнер Агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, д-р экон. наук.

В 2021 г. Фестиваль пройдет под девизом “О дивный новый мир!”, отсылающим аудиторию к одноименной антиутопии Хаксли. Речь пойдет и о тех новых моделях коммуникаций, которые возникли в связи с пандемическим “черным лебедем”, и о тех изменениях, которые происходят в мире эволюционным путем.

Офлайновая часть с учетом карантинных ограничений состоится в конгресс-центре столичного отеля Premier Palace, а к онлайн-трансляции по состоянию на данный день планируют подключиться участники из 7 стран.

Программа XIX Международного PR-Фестиваля охватывает все наиболее важные аспекты работы современного PR-профи. О своем видении правил эффективного личного брендинга и корпоративного управления репутацией с позиции топ-менеджера расскажет известный украинский бизнес-лидер Петр Чернышев, который в разное время возглавлял Carlsberg Ukraine и “Киевстар”, а ныне входит в состав набсовета компании “Фармак”. Вторым специальным гостем станет известный блогер Диана Глостер, которая расскажет о том, как правильно сотрудничать с сетевыми инфлюенсерами.

Корпоративный сектор будет представлен на Фестивале компаниями “АТБ”, “Кернел”, “Новая почта”, “ПриватБанк”, “Астерс” Citrus, Smart Holding, Peugeot Citroen Ukraine, “Филип Моррис”. О передовых креативных решениях и возможностях совершенствования контента PR-сообщений в разных каналах коммуникации расскажут эксперты StarLightMedia, Reface, Httpool, Bickerstaff.826.

Спикеры обсудят угрозы и возможности, связанные с технологическим существованием правдоподобных визуальных и стратегических deep fake-ов. Отдельное внимание будет уделено вопросам сбалансированного взаимодействия с властью (GR), внутренним коммуникациям и развитию бренда работодателя, выстраиванию отношений с сообществами в социальных сетях, диджитал-копирайтингу и противодействию хейтерам, “серфингу” на новостной повестке информационного поля, личностному росту PR-профи и многому другому.

А кульминацией Фестиваля уже в седьмой раз станет церемония вручения украинского репутационного “Оскара” — награждение победителей VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией “Репутационные АКТИВисты”. Большое жюри Рейтинга в составе 149 экспертов назовет компании, чьи собственники, топ-менеджмент и PR-команды смогли построить лучшие системы репутационного менеджмента. Награды ждут победителей в 45 номинациях, которые выделены по отраслевому признаку или по основным направлениям работы над репутацией.

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