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На Міжнародному PR-фестивалі в Києві обговорять панденоміку і вручать репутаційні "Оскари"

Київ • УНН

 • 28027 перегляди

Цієї п'ятниці, 14 травня, в Києві відбудеться XIX Міжнародний PR-Фестиваль - найбільший діловий форум, присвячений ефективному управлінню репутацією компаній, брендів і бізнес-лідерів.

На Міжнародному PR-фестивалі в Києві обговорять панденоміку і вручать репутаційні "Оскари"

Уже майже 20 років на цьому майданчику провідні PR-профі і фахівці суміжних галузей обговорюють актуальні тренди розвитку індустрії комунікації, нові технологічні рішення, кращі практики репутаційного менеджменту і поширені джерела репутаційних ризиків. "Міжнародний PR-Фестиваль відрізняється виключно широким спектром тим, спікерів, форматів виступів. Це не конференція, що не самопрезентація осіб галузі, а бенкет думки і буйство фарб, об'єднаних єдиною ідеєю, тому що ми завжди дивимося на питання репутацію не вузькогалузеві, а через призму змін у світі, досягнень технічного прогресу, можливостей і ризиків. І дуже любимо знаходити нових цікавих спікерів, яких потім із задоволенням запрошують на інші івенти ", - розповіла про філософію форуму Олена Дерев'янко, голова оргкомітету, партнер Агентства PR-Service та віце-президент Української PR-Ліги, д-р екон. наук.

У 2021 р Фестиваль пройде під девізом "Про чудовий новий світ!", Що відсилає аудиторію до однойменної антиутопії Хакслі. Йтиметься і про тих нових моделях комунікацій, які виникли в зв'язку з пандемічним "чорним лебедем", і про ті зміни, які відбуваються в світі еволюційним шляхом.

Офлайнова частина з урахуванням карантинних обмежень відбудеться в конгрес-центрі столичного готелю Premier Palace, а до онлайн-трансляції станом на даний день планують підключитися учасники з 7 країн.

Програма XIX Міжнародного PR-Фестивалю охоплює всі найбільш важливі аспекти роботи сучасного PR-профі. Про своє бачення правил ефективного особистого брендингу та корпоративного управління репутацією з позиції топ-менеджера розповість відомий український бізнес-лідер Петро Чернишов, який в різний час очолював Carlsberg Ukraine і "Київстар", а нині входить до складу наглядової ради компанії "Фармак". Другим спеціальним гостем стане відомий блогер Діана Глостер, яка розповість про те, як правильно співпрацювати з мережевими інфлюенсерамі.

Корпоративний сектор буде представлений на Фестивалі компаніями "АТБ", "Кернел", "Нова пошта", "ПриватБанк", "Астерс" Citrus, Smart Holding, Peugeot Citroen Ukraine, "Філіп Морріс". Про передових креативних рішеннях і можливості вдосконалення контенту PR-повідомлень в різних каналах комунікації розкажуть експерти StarLightMedia, Reface, Httpool, Bickerstaff.826.

Спікери обговорять загрози і можливості, пов'язані з технологічним існуванням правдоподібних візуальних і стратегічних deep fake-ів. Окрему увагу буде приділено питанням збалансованого взаємодії з владою (GR), внутрішніх комунікацій і розвитку бренду роботодавця, вибудовування відносин з спільнотами в соціальних мережах, Діджитал-копірайтингу і протидії Хейтер, "серфінгу" на новинний порядку інформаційного поля, особистісному зростанню PR-профі і багато чому іншому.

А кульмінацією фестивалю вже в сьомий раз стане церемонія вручення українського репутаційного "Оскара" - нагородження переможців VII Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні Активісти". Велике журі Рейтингу в складі 149 експертів назве компанії, чиї власники, топ-менеджмент і PR-команди змогли побудувати кращі системи репутаційного менеджменту. Нагороди чекають переможців у 45 номінаціях, які виділені за галузевою ознакою або за основними напрямками роботи над репутацією.

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