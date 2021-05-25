На Луне хотят запустить GPS-спутники
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На поверхности Луны хотят создать сеть спутников GPS Moonlight. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA), пишет УНН.
Детали
Это повысит безопасность при высадке на обратной стороне спутника нашей планеты и в целом будет способствовать развитию частных космических инициатив, ведь сеть должна обеспечить бесперебойную связь между Землей и Луной. На поверхности спутника планируют создать базу, а на орбите - космическую станцию.
Создавать созвездия спутников вокруг Луны будут частные компании и начать хотят уже в 2023 году. ESA предусматривает финансирование сразу двух проектов, чтобы обеспечить конкуренцию и надежность.
Напомним
Компания американского предпринимателя Джефф Безос Blue Origin заявляет, что выпустит экипаж на борт ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля.