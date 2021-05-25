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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На Місяці хочуть запустити GPS-супутники

Київ • УНН

 • 15880 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. На поверхні Місяця хочуть створити мережу супутників GPS Moonlight. Про це інформує Європейське космічне агентство (ESA), пише УНН.

На Місяці хочуть запустити GPS-супутники

Деталі

Це підвищить безпеку при висадці на зворотньому боці супутника нашої планети та загалом сприятиме розвитку приватних космічних ініціатив, адже мережа має забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем. На поверхні супутника планують створити базу, а на орбіті – космічну станцію.

Створювати сузір'я супутників довкола Місяця будуть приватні компанії і розпочати хочуть уже у 2023 році. ESA передбачає фінансування відразу двох проєктів, щоб забезпечити конкуренцію та надійність.

Нагадаємо

Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що випустить екіпаж на борт ракетно-капсульної системи New Shepard 20 липня.

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