На Місяці хочуть запустити GPS-супутники
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. На поверхні Місяця хочуть створити мережу супутників GPS Moonlight. Про це інформує Європейське космічне агентство (ESA), пише УНН.
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Це підвищить безпеку при висадці на зворотньому боці супутника нашої планети та загалом сприятиме розвитку приватних космічних ініціатив, адже мережа має забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем. На поверхні супутника планують створити базу, а на орбіті – космічну станцію.
Створювати сузір'я супутників довкола Місяця будуть приватні компанії і розпочати хочуть уже у 2023 році. ESA передбачає фінансування відразу двох проєктів, щоб забезпечити конкуренцію та надійність.
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