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Компанія Безоса Blue Origin запустить космічний туристичний політ

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що випустить екіпаж на борт ракетно-капсульної системи New Shepard 20 липня. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

До складу астронавтів, ймовірно, буде входити персонал компанії, але одне місце виставляється на аукціон через Інтернет.

Рейси New Shepard є субіорбітальними. Вони призначені для того, щоб взяти пасажирів у пряму подорож вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км (62 милі). Це так звана лінія Кармана, яка була визначена широким міжнародним договором вихідною точкою космосу.

Цитата

“Лише 569 людей коли-небудь перебирали лінію Кармана. За допомогою нашого нового автомобіля Shepard ми збираємось це змінити і кардинально змінити”, — сказала Аріане Корнелл, директор з продажу астронавтів Blue Origin.

Додатково

Маючи висоту 18 м та ширину 4 м, New Shepard — це космічний апарат із вертикальним зльотом і вертикальною посадкою (VTVL), який можна використовувати багаторазово. Повідомлення Blue Origin — ще одне свідчення відновлення космічного туризму після розриву у майже 12 років.

Пропозиція пана Безоса — лише одна з кількох, які зараз відкриті для надбагатих. Очікується, що конкуруючий підприємець Ілон Маск восени запустить один зі своїх “Dragonships” SpaceX із загальноцивільним екіпажем. Він вийде на орбіту; капсула буде стояти кілька днів.

Нагадаємо

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса заявила про те, що офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол. На доставку людей на Місяць, який уклала NASA з компанією Ілона Маска SpaceХ.

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