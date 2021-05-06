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Компания Безоса Blue Origin запустит космический туристический полет

Компания Безоса Blue Origin запустит космический туристический полет

Киев  •  УНН

 • 20940 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Компания американского предпринимателя Джефф Безос Blue Origin заявляет, что выпустит экипаж на борт ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В состав астронавтов, вероятно, будет входить персонал компании, но одно место выставляется на аукцион через Интернет.

Рейсы New Shepard является субиорбитальнимы. Они предназначены для того, чтобы принять пассажиров в прямую путешествие вверх-вниз, которая на короткое время превышает 100 км (62 мили). Это так называемая линия Кармана, которая была определена широким международным договором исходной точкой космоса.

Цитата

“Только 569 человек когда-нибудь перебирали линию Кармана. С помощью нашего нового автомобиля Shepard мы собираемся это изменить и кардинально изменить”, - сказала Ариане Корнелл, директор по продажам астронавтов Blue Origin.

Дополнительно

Имея высоту 18 м и ширину 4 м, New Shepard — это космический аппарат с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой (VTVL), который можно использовать многократно. Сообщение Blue Origin — еще одно свидетельство восстановления космического туризма после разрыва почти 12 лет.

Предложение господина Безоса — лишь одна из нескольких, которые сейчас открыты для сверхбогатых. Ожидается, что конкурирующий предприниматель Маск осенью запустит один из своих “Dragonships” SpaceX с общегражданскому экипажем. Он выйдет на орбиту; капсула будет стоять несколько дней.

Напомним

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос заявила о том, что официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл. на доставку людей на Луну, который заключила NASA с компанией Илона Маска SpaceХ.

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