Компанія Безоса Blue Origin оскаржує контракт NASA зі SpaceX для доставки людей на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса заявила про те, що офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол. На доставку людей на Місяць, який уклала NASA з компанією Ілона Маска SpaceХ. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Зокрема, в Blue Origin подали протест на 50 сторінок в Рахункову палату федерального уряду.
Виконавчий директор Blue Origin Боб Сміт заявив в коментарі виданню NYT, що в NASA недооцінили їх переваги і зменшили технічні проблеми SpaceX.
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"NASA провело помилкову закупівлю для програми Human Landing System і змінило пріоритети в останню хвилину. Їх рішення усуває можливості для конкуренції, значно звужує базу поставок і не тільки затримує, а й ставить під загрозу повернення Америки на Місяць. Через це ми подали протест", - заявили в Blue Origin.
За інформацією NYT, в Blue Origin пропонували доставити людей на Місяць за 6 млрд дол. У той же час SpaceX запропонувала вдвічі менше - 2,9 млрд дол.
Як заявив Боб Сміт, в NASA узгоджували вартість контракту з SpaceX, а обговорень з іншими компаніями не було.
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"Це в корені несправедливо. У нас не було можливості переглянути вартість контракту", - заявив він.
Контекст
17 квітня стало відомо, що NASA вибрала компанію SpaceX для створення космічного корабля, який висадить астронавтів на Місяць вперше після місії Apollo.