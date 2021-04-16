SpaceX создаст для NASA корабль, который высадит астронавтов на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. NASA выбрала компанию SpaceX для создания космического корабля, который высадит астронавтов на Луну впервые после миссии Apollo. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Этот контракт с NASA на 2,9 миллиарда долларов переводит SpaceX на самый высокий уровень аэрокосмических компаний страны и укрепляет ее как одного из самых надежных партнеров космического агентства.
Компания обошла Blue Origin Джефф Безос и Dynetics. SpaceX создаст космический корабль Starship для миссии Artemis. Он предназначен для полета большого количества людей. Миссия по высадке астронавтов на Луну состоится впервые с 1972 года.
Дополнительно
SpaceX отправит на южный полюс Луны луноход Griffin от компании Astrobotic в 2023 году.