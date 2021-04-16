SpaceX створить для NASA корабель, який висадить астронавтів на Місяць

Деталі

Цей контракт з NASA на 2,9 мільярда доларів переводить SpaceX на найвищий рівень аерокосмічних компаній країни та зміцнює її як одного з найбільш надійних партнерів космічного агентства.

Компанія обійшла Blue Origin Джеффа Безоса і Dynetics. SpaceX створить космічний корабель Starship для місії Artemis. Він призначений для польоту великої кількості людей. Місія з висадження астронавтів на Місяць відбудеться вперше з 1972 року.

Додатково

SpaceX відправить на південний полюс Місяця місяцехід Griffin від компанії Astrobotic в 2023 році.