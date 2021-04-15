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SpaceX відправить на Місяць новий всюдихід NASA

SpaceX відправить на Місяць новий всюдихід NASA

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. SpaceX відправить на південний полюс Місяця місяцехід Griffin від компанії Astrobotic в 2023 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spacenews.

Деталі

Для запуску обрали ракету Falcon Heavy. Місія має на меті вивчення непомітних районів кратерів на південному полюсі Місяця, які можуть містити поклади водяного льоду, що може слугувати ресурсом для майбутніх місій з екіпажем. Він розрахований на роботу протягом 100 днів після посадки.

Цитата

“Дістатися до Місяця — це не просто побудувати космічний корабель, а мати повне рішення місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення Griffin Mission 1, надаючи перевірену ракету-носію, яка вестиме нашій траєкторії до Місяця ”, - сказав Деніел Гілліс, директор місії Griffin 1 в Astrobotic.

SpaceX публікує на своєму веб-сайті для Falcon Heavy роздрібну ціну в 90 мільйонів доларів.

Нагадаємо

NASA завершила основне випробування ракети, яка може повернути людей на Місяць. Компанія займається створенням ракети, яка приблизно через 10 років висадить першу жінку на Місяць.

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