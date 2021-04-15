SpaceX отправит на Луну новый вездеход NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. SpaceX отправит на южный полюс Луны луноход Griffin от компании Astrobotic в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spacenews.
Детали
Для запуска выбрали ракету Falcon Heavy. Миссия имеет целью изучение незаметных районов кратеров на южном полюсе Луны, которые могут содержать залежи водяного льда, может служить ресурсом для будущих миссий с экипажем. Он рассчитан на работу в течение 100 дней после посадки.
Цитата
“Добраться до Луны — это не просто построить космический корабль, а иметь полное решение миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение Griffin Mission 1, предоставляя проверенную ракеты-носителя, которая будет вести нашей траектории к Луне ”, - сказал Гиллис, директор миссии Griffin 1 в Astrobotic.
SpaceX публикует на своем сайте для Falcon Heavy розничную цену в 90 млн долларов.
Напомним
NASA завершила основное испытание ракеты, которая может вернуть людей на Луну. Компания занимается созданием ракеты, которая примерно через 10 лет высадит первую женщину на Луну.