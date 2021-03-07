NASA планує висадити на Місяць першу жінку протягом 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. NASA займається створенням ракети, яка приблизно через 10 років висадить першу жінку на Місяць. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.
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Джоді Сінгер, перша жінка, яка очолила Центр космічних польотів імені Маршалла, розповіла, що місія “Артеміда” створює ракету для запуску жінок на Місяць. Для польоту оберуть 9 жінок та 9 чоловіків.
Відзначають, що реалізація програми затримується через перевитрату коштів.
Як розповіла керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон, повернення до вивчення Місяця дозволить отримати різні цінні знання та дати безліч наукових відкриттів.
За її словами, 30 % інженерів у Космічному центрі імені Кеннеді будуть жінки, коли злетить перша ракета “Артеміда”.
Нагадаємо
Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) назвало імена 18 астронавтів — половину з яких складають жінки — відібраних для тренувальної програми висадки на поверхні Місяця у рамках проекту “Артеміда” (Artemis). Перша жінка в світі, яка побуває на Місяці, буде обрана з учасників цієї елітної групи.