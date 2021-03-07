NASA планирует высадить на Луну первую женщину в течение 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. NASA занимается созданием ракеты, которая примерно через 10 лет высадит первую женщину на Луну. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Джоди Сингер, первая женщина, возглавившая Центр космических полетов имени Маршалла, рассказала, что миссия “Артемида” создает ракету для запуска женщин на Луну. Для полета выберут 9 женщин и 9 мужчин.
Отмечают, что реализация программы задерживается из-за перерасхода средств.
Как рассказала руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.
По ее словам, 30% инженеров в Космическом центре имени Кеннеди будут женщины, когда взлетит первая ракета “Артемида”.
Напомним
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало имена 18 астронавтов — половину из которых составляют женщины — отобранных для тренировочной программы высадки на поверхности Луны в рамках проекта “Артемида” (Artemis).