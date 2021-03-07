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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57311 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78459 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111325 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146758 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196575 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193902 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280387 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

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Актуальное
NASA планирует высадить на Луну первую женщину в течение 10 лет

NASA планирует высадить на Луну первую женщину в течение 10 лет

Киев  •  УНН

 • 20339 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. NASA занимается созданием ракеты, которая примерно через 10 лет высадит первую женщину на Луну. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Джоди Сингер, первая женщина, возглавившая Центр космических полетов имени Маршалла, рассказала, что миссия “Артемида” создает ракету для запуска женщин на Луну. Для полета выберут 9 женщин и 9 мужчин.

Отмечают, что реализация программы задерживается из-за перерасхода средств.

Как рассказала руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

По ее словам, 30% инженеров в Космическом центре имени Кеннеди будут женщины, когда взлетит первая ракета “Артемида”.

Напомним

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало имена 18 астронавтов — половину из которых составляют женщины — отобранных для тренировочной программы высадки на поверхности Луны в рамках проекта “Артемида” (Artemis).

Украинские Национальные Новости

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