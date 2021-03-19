NASA успішно запустила ракету для польоту на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. NASA завершила основне випробування ракети, яка може повернути людей на Місяць. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Аерокосмічні фірми визнали NASA успішним випробуванням двигунів на ракеті, побудованій “Боїнгом”, для місій “Артеміда”, метою яких є повернення американських астронавтів до Місяця до 2024 року, тобто понад півстоліття з часу останньої місячної прогулянки.
NASA змоделювала запуск, випустивши двигуни основного етапу ракети Space Launch System (SLS), коли вона була закріплена на вежі в своєму космічному центрі Стенніс у Міссісіпі.
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Очікується, що система космічного старту тепер надійде до Космічного центру Кеннеді у Флориді для інтеграції з космічним кораблем Orion компанії Lockheed Martin Corp.
NASA прагне відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця в листопаді і повернути американських астронавтів на Місяць до 2024 року, але програма SLS відстає на три роки і майже на 3 млрд доларів перевищує бюджет.
Нагадаємо
NASA займається створенням ракети, яка приблизно через 10 років висадить першу жінку на Місяць. Американські астронавти Віктор Ґловер і Майкл Гопкінс 13 березня вийшли у відкритий космічний простір з борту Міжнародної космічної станції (МКС) для проведення ремонтно-монтажних робіт.