Астронавти NASA вийшли у відкритий космос для монтажних робіт

Деталі

Астронавти перебували у відкритому космосі близько 6,5 годин. За цей час вони провели нові кабелі для підвищення ефективності роботи системи охолодження, підключили кабелі електроживлення до платформи Bartolomeo на європейському модулі Columbus, що не вдалося зробити 28 лютого через механічні проблеми, а також замінили кабель аматорської радіостанції.

Окрім того, астронавти мали замінити антену бездротового зв'язку на модулі Unity, змонтувати підпірку на теплову кришку шлюзу Quest, щоб запобігти її "видуванню" залишковою атмосферою під час відкриття люка, провести кабелі для підключення до інтернету двох камер високого дозволу на фермі станції.

За даними NASА, це був четвертий від початку року вихід членів екіпажу за борт МКС і 237-й в історії космічної станції.

Додамо

NASA займається створенням ракети, яка приблизно через 10 років висадить першу жінку на Місяць.

Streaming LIVE from space



Watch @AstroVicGlover & @Astro_illini conduct a 6.5 hour spacewalk outside the @Space_Station to continue upgrades on the lab’s communications and cooling systems and prep the station for solar array upgrades later this year: https://t.co/IYfSgpvyJt

— NASA (@NASA) March 13, 2021

Caught in action! Check out @Astro_illini leaving or “egressing” the @Space_Station. Already outside the hatch, he is joining @AstroVicGlover for the duo’s second spacewalk together.



Glover's or “Ike's” suit has red stripes

⚪️ – Hopkins' or” Hopper's” suit has no stripes pic.twitter.com/203mdc4KUi

— NASA (@NASA) March 13, 2021