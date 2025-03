Астронавты NASA вышли в открытый космос для монтажных работ

Детали

Астронавты находились в открытом космосе около 6,5 часов. За это время они провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus, что не удалось сделать 28 февраля из-за механических проблем, а также заменили кабель любительской радиостанции.

Кроме того, астронавты должны были заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity, смонтировать подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее "выдувание" остаточной атмосферой во время открытия люка, провести кабели для подключения к интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции.

По данным NASА, это был четвертый с начала года выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории космической станции.

Добавим

NASA занимается созданием ракеты, которая примерно через 10 лет высадит первую женщину на Луну.

Streaming LIVE from space



Watch @AstroVicGlover & @Astro_illini conduct a 6.5 hour spacewalk outside the @Space_Station to continue upgrades on the lab's communications and cooling systems and prep the station for solar array upgrades later this year: https://t.co/IYfSgpvyJt

- NASA (@NASA) March 13, 2021

Caught in action! Check out @Astro_illini leaving or "egressing" the @Space_Station . Already outside the hatch, he is joining @AstroVicGlover for the duo's second spacewalk together.



Glover's or "Ike's" suit has red stripes

⚪️ - Hopkins 'or "Hopper's" suit has no stripes pic.twitter.com/203mdc4KUi

- NASA (@NASA) March 13, 2021