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Компания Безоса Blue Origin оспаривает контракт NASA со SpaceX для доставки людей на Луну

Компания Безоса Blue Origin оспаривает контракт NASA со SpaceX для доставки людей на Луну

Киев  •  УНН

 • 15571 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса заявила о том, что официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл. на доставку людей на Луну, который заключила NASA с компанией Илона Маска SpaceХ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В частности, в Blue Origin подали протест на 50 страниц в Счетную палату федерального правительства.

Исполнительный директор Blue Origin Боб Смит заявил в комментарии изданию NYT, что в NASA недооценили их преимущества и приуменьшили технические проблемы SpaceX. 

Цитата

“NASA провело ошибочную закупку для программы Human Landing System и поменяло приоритеты в последнюю минуту. Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест", – заявили в Blue Origin.

По информации NYT, в Blue Origin предлагали доставить людей на Луну за 6 млрд долл. В то же время SpaceX предложила вдвое меньше - 2,9 млрд долл.

Как заявил Боб Смит, в NASA согласовывали стоимость контракта со SpaceX, а обсуждений с другими компаниями не было.

Цитата

"Это в корне несправедливо. У нас не было возможности пересмотреть стоимость контракта", - заявил он.

Контекст

17 апреля стало известно, что NASA выбрала компанию SpaceX для создания космического корабля, который высадит астронавтов на Луну впервые после миссии Apollo.

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