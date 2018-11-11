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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106790 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 08:52 • 171912 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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На местных выборах в Словакии правящая партия потерпела поражение

На местных выборах в Словакии правящая партия потерпела поражение

Киев  •  УНН

 • 7040 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правящая популистская партия Словакии "Курс - социальная демократия" (Smer-SD) потерпела поражение в крупных городах страны во время местных выборов, со ссылкой на DW сообщает УНН.

Таковы предварительные результаты выборов, обнародованные в воскресенье, 11 ноября. Победу на местах в основном получили независимые кандидаты.

По данным словацкого ведомства статистики, партия Smer-SD получила около 20 процентов мэрских должностей по всей стране, однако проиграла в ключевых городах, включая Братиславу и Кошице.

Кандидаты от этой популистской партии заняли 592 мэрские должности из более 2900 имеющихся по всей стране.

Издание отметило, что это значительно меньше, чем в 2014 году, когда представители партии получили более 847 должностей городских голов.

Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Республиканцы сохранили за собой контроль над Сенатом.

Также по результатам голосования на промежуточных выборах в США, демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США - палате представителей.

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