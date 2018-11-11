На местных выборах в Словакии правящая партия потерпела поражение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правящая популистская партия Словакии "Курс - социальная демократия" (Smer-SD) потерпела поражение в крупных городах страны во время местных выборов, со ссылкой на DW сообщает УНН.
Таковы предварительные результаты выборов, обнародованные в воскресенье, 11 ноября. Победу на местах в основном получили независимые кандидаты.
По данным словацкого ведомства статистики, партия Smer-SD получила около 20 процентов мэрских должностей по всей стране, однако проиграла в ключевых городах, включая Братиславу и Кошице.
Кандидаты от этой популистской партии заняли 592 мэрские должности из более 2900 имеющихся по всей стране.
Издание отметило, что это значительно меньше, чем в 2014 году, когда представители партии получили более 847 должностей городских голов.
Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Республиканцы сохранили за собой контроль над Сенатом.
Также по результатам голосования на промежуточных выборах в США, демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США - палате представителей.