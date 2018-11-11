На місцевих виборах у Словаччині правляча партія зазнала поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правляча популістська партія Словаччини "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) зазнала поразки у великих містах країни під час місцевих виборів, з посиланням на DW повідомляє УНН.
Такі попередні результати виборів, оприлюднені у неділю, 11 листопада. Перемогу на місцях здебільшого здобули незалежні кандидати.
За даними словацького відомства статистики, партія Smer-SD здобула близько 20 відсотків мерських посад по всій країни, однак програла у ключових містах, включно з Братиславою та Кошице.
Кандидати від цієї популістської партії посіли 592 мерські посади із понад 2900 наявних по всій країні.
Видання зазначило, що це значно менше, ніж у 2014 році, коли представники партії здобули понад 847 посад міських голів.
Нагадаємо, 6 листопада у США пройшли проміжні вибори в конгрес, на яких переобиралася члени палати представників і 33 зі 100 сенаторів. Республіканці зберегли за собою контроль над Сенатом.
Також за результатами голосування на проміжних виборах у США, демократи зберігають перевагу над республіканцями у нижній палаті конгресу США - палаті представників.