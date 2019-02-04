На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тыс. человек

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 485,9 и ниже эпидемического порога на 43,2%. Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 5-я неделя 2019 зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13967). Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.