На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 485,9 и ниже эпидемического порога на 43,2%. Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 5-я неделя 2019 зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13967). Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,1%, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 8951 (рост на 9,1%), взрослых - 5446 человек (снижение на 5,5%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, составляет 45,2% от общего количества заболевших детей и 28,1 % от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Николай Поворозник.
Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети.
"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34813 человек, из них 9195 детей", - добавил Николай Поворозник.
Он отдельно отметил, что по информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 106 школах.
"В частности, обучение приостановлено в 106 учреждениях общего среднего образования (2841 класс), из них полностью - 89 ЗЗСО, частично - 17 ЗЗСО", - уточнил Николай Поворозник.
Так, по его словам, образовательный процесс приостановлен:
-
- Голосеевский район - 2 ЗЗСО (частично);
-
- Дарницкий район - всего 29 ЗЗСО, из них: 28 полностью, 1 частично;
-
- Деснянский район - всего 25 ЗЗСО (полностью);
-
- Оболонский район - всего 11 ЗЗСО, из них: 10 полностью, 1 частично;
-
- Печерский район - всего 4 ЗЗСО, из них: 3 полностью, 1 частично;
-
- Подольский район - 2 ЗЗСО (частично);
-
- Святошинский район - всего 19 ЗЗСО, из них: 13 полностью, 6
-
- частично;
-
- Соломенский район - всего 11 ЗЗСО, из них 8 полностью, 3
-
- частично;
-
- Шевченковский район - всего 3 ЗЗСО, из них: 2 полностью, 1
-
- частично.
-
Напомним, с начала эпидемического сезона от гриппа умерло 28 человек.