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На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тыс. человек

На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 6861 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 485,9 и ниже эпидемического порога на 43,2%. Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 5-я неделя 2019 зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13967). Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,1%, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 8951 (рост на 9,1%), взрослых - 5446 человек (снижение на 5,5%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, составляет 45,2% от общего количества заболевших детей и 28,1 % от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети.

"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34813 человек, из них 9195 детей", - добавил Николай Поворозник.

Он отдельно отметил, что по информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 106 школах.

"В частности, обучение приостановлено в 106 учреждениях общего среднего образования (2841 класс), из них полностью - 89 ЗЗСО, частично - 17 ЗЗСО", - уточнил Николай Поворозник.

Так, по его словам, образовательный процесс приостановлен:

  • Голосеевский район - 2 ЗЗСО (частично);
  • Дарницкий район - всего 29 ЗЗСО, из них: 28 полностью, 1 частично;
  • Деснянский район - всего 25 ЗЗСО (полностью);
  • Оболонский район - всего 11 ЗЗСО, из них: 10 полностью, 1 частично;
  • Печерский район - всего 4 ЗЗСО, из них: 3 полностью, 1 частично;
  • Подольский район - 2 ЗЗСО (частично);
  • Святошинский район - всего 19 ЗЗСО, из них: 13 полностью, 6
  • частично;
  • Соломенский район - всего 11 ЗЗСО, из них 8 полностью, 3
  • частично;
  • Шевченковский район - всего 3 ЗЗСО, из них: 2 полностью, 1
  • частично.

Напомним, с начала эпидемического сезона от гриппа умерло 28 человек.

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