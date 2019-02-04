На минулому тижні у Києві на грип та ГРВІ захворіли майже 15 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 485,9 та є нижчим епідемічного порогу на 43,2%. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 5-й тиждень 2019 року зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13 967). Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,1%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 951 (зростання на 9,1%), дорослих – 5 446 осіб (зниження на 5,5%).
"У структурі захворюваності діти становлять 62,2%, а на попередньому тижні – 58,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 9,6%: 4 041 випадок, що становить 45,2% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Микола Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 176 осіб, із них 146 – діти.
"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 813 осіб, із них 9 195 дітей", – додав Микола Поворозник.
Він окремо зазначив, що за інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 106 школах.
"Зокрема, навчання призупинено у 106 закладах загальної середньої освіти (2841 клас), із них повністю – 89 ЗЗСО, частково – 17 ЗЗСО", – уточнив Микола Поворозник.
Так, за його словами, освітній процес призупинено:
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- Голосіївський район – 2 ЗЗСО (частково);
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- Дарницький район – усього 29 ЗЗСО, з них: 28 повністю, 1 частково;
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- Деснянський район – усього 25 ЗЗСО (повністю);
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- Оболонський район – усього 11 ЗЗСО, із них: 10 повністю, 1 частково;
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- Печерський район – усього 4 ЗЗСО, із них: 3 повністю, 1 частково;
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- Подільський район – 2 ЗЗСО (частково);
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- Святошинський район – усього 19 ЗЗСО, із них: 13 повністю, 6
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- частково;
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- Солом’янський район – усього 11 ЗЗСО, із них: 8 повністю, 3
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- частково;
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- Шевченківський район – усього 3 ЗЗСО, із них: 2 повністю, 1
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- частково.
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Нагадаємо, з початку епідемічного сезону від грипу померло 28 людей.