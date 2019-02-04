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На минулому тижні у Києві на грип та ГРВІ захворіли майже 15 тис. осіб

На минулому тижні у Києві на грип та ГРВІ захворіли майже 15 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 485,9 та є нижчим епідемічного порогу на 43,2%. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 5-й тиждень 2019 року зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13 967). Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,1%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 951 (зростання на 9,1%), дорослих – 5 446 осіб (зниження на 5,5%). 

"У структурі захворюваності діти становлять 62,2%, а на попередньому тижні – 58,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 9,6%: 4 041 випадок, що становить 45,2% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 176 осіб, із них 146 – діти.

"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 813 осіб, із них 9 195 дітей", – додав Микола Поворозник.

Він окремо зазначив, що за інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 106 школах.

"Зокрема, навчання призупинено у 106 закладах загальної середньої освіти (2841 клас), із них повністю – 89 ЗЗСО, частково – 17 ЗЗСО", – уточнив Микола Поворозник.

Так, за його словами, освітній процес призупинено:

  • Голосіївський район – 2 ЗЗСО (частково);
  • Дарницький район – усього 29 ЗЗСО, з них: 28 повністю, 1 частково;
  • Деснянський район – усього 25 ЗЗСО (повністю);
  • Оболонський район – усього 11 ЗЗСО, із них: 10 повністю, 1 частково;
  • Печерський район – усього 4 ЗЗСО, із них: 3 повністю, 1 частково;
  • Подільський район – 2 ЗЗСО (частково);
  • Святошинський район – усього 19 ЗЗСО, із них: 13 повністю, 6
  • частково;
  • Солом’янський район – усього 11 ЗЗСО, із них: 8 повністю, 3
  • частково;
  • Шевченківський район – усього 3 ЗЗСО, із них: 2 повністю, 1
  • частково.

Нагадаємо, з початку епідемічного сезону від грипу померло 28 людей.

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